Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliğinde, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’nin desteğiyle Büyükçekmece’de uygulanan CoastWAVE Projesi kapsamında Tsunami riskinin azaltılmasında standart olarak tanımlanmış 12 temel göstergeyi karşılamaya yönelik çalışmalar başarıyla gerçekleşti.

Proje kapsamında Büyükçekmece’de Türkiye’nin ilk Tsunami Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükçekmece IOC/UNESCO Tsunami Hazır Kent Sertifikası’nı almaya hak kazındı.

Büyükçekmece Belediyesi'nde; IOC/UNESCO Tsunami Birimi Yöneticisi Bernardo Aliaga Rossel, ICG/NEAMTWS Program Uzmanı/Teknik Sekreteri Dr. Denis Chang Seng, CoastWAVE Yardımcı Proje Sorumlusu Dr. Derya Itır Vennin, BÜ KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, BÜ KRDAE-BDTİM Tsunami Operasyonlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Mili Komisyonu Doğa Bilimleri ve Hidroloji Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet Yönetimi Merkezi Dairesi Başkanı Abdullah Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleşecek olan IOC/UNESCO Tsunamiye Hazır Tanıma Programı Sertifika Töreni yapılacak.