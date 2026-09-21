Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye’ye döndü. Saraçoğlu, havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saraçoğlu hakkında 18 Eylül’de gözaltı kararı çıkarılmış, oyuncunun o sırada yurt dışında bulunması nedeniyle işlemi gerçekleştirilememişti. Oyuncu, kararın ardından yaptığı açıklamada önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle Türkiye’de olmadığını belirterek, en kısa sürede ülkeye dönüp adli makamlarla iş birliği içerisinde ifade vereceğini açıklamıştı.

Soruşturmada çok sayıda tanınmış isim yer alıyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce aralarında oyuncular Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen, rapçi Sefo, eski milli futbolcu Hasan Şaş ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiği yönündeki makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıklamıştı. Bu ifadeler soruşturma makamlarının değerlendirmesidir; gözaltı kararı kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmemektedir.

Saraçoğlu ne demişti?

Gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Saraçoğlu, yurt dışında olduğunu belirterek Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı.

Oyuncu, adli makamlarla tam iş birliği içerisinde ifade vereceğini ve hakkındaki sürecin açıklığa kavuşacağına inandığını belirtmişti.

Saraçoğlu’nun havalimanında gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.