Söke Belediyesi, çocukların yeni eğitim-öğretim yılına daha mutlu ve bakımlı başlamaları amacıyla başlattığı ücretsiz saç tıraşı çalışmasını tamamladı. Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında yürütülen çalışma ile 17 kırsal mahallede 272 ilkokul öğrencisine ulaşıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında belediye ekipleri kırsal mahalleleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen organizasyonda çocukların saç tıraşları gerçekleştirildi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın hediyeleri de öğrencilere ulaştırıldı.

Çocukların hem kişisel bakım ihtiyaçlarına destek olmayı hem de eğitim hazırlıklarına katkı sunmayı amaçlayan çalışma, kırsal mahallelerde yaşayan ailelere de destek sağladı.

Başkan Arıkan: 'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için çok değerli'

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, çocuklara yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek; 'Çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılına mutlu ve kendilerini iyi hissederek başlamaları bizim için çok değerli. Kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızın hem kişisel bakım ihtiyaçlarına hem de eğitim hazırlıklarına katkı sunmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm ve ailelerimize sağlayabildiğimiz her türlü destek bizim için kıymetli. Söke Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi. Başkan Arıkan, tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.