Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Trabzon yaylasında çekip sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce kişi tarafından ilgi görürken, Salah'ın oturduğu taş yeni bir fotoğraf noktası haline geldi. Fotoğrafın ardından yaylaya 'Salah Yaylası' tabelası asıldı.

Trabzon'da yayla ziyareti sırasında fotoğraf çektiren dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede viral oldu. Fotoğrafı gören Salah hayranları, futbolcunun oturduğu taşın üzerinde fotoğraf çektirmek için yaylaya çıkmaya başladı. Salah'ın ziyaretinin ardından yaylaya 'Salah Yaylası' tabelası asılırken, futbolcunun oturduğu taş da hayranlarının ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından yaylaya gelen ziyaretçiler, Salah'ın oturduğu taşın üzerinde aynı pozu vererek fotoğraf çektirmeye başladı. Kısa sürede adeta bir fotoğraf noktasına dönüşen taş, futbolcunun ziyaretinin yaylada bıraktığı izlerden biri oldu.

Tuana Hatipoğlu: 'Yayladaki bir taşın böyle meşhur olacağını hiç tahmin etmezdim'

Kocaeli'nden memleketi Trabzon'a Galatasaray maçı için gelen Tuana Hatipoğlu, binlerce insanın yaylala gelerek taşın üstünde fotoğraf çektirdiğini belirterek, 'Galatasaray maçı için memleketime geldim. Ayrıca taş meşhur olmuş onu da görelim dedik. Burası benim büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yayla. Bir anda herkesi burada görmek çok garip hissettirdi. Burası böyle kalabalık olmuyordu. Yayladaki bir taşın böyle meşhur olacağını hiç tahmin etmezdim. Salah'ın Türkiye'de bir takıma gelmesini de hiç hayal etmiyordum. Hem bizim hem de turizm açısından çok iyi oldu. Onu izlemesi çok keyifli. Ekranların başında onu izlerken zevk alıyoruz. Bir taş meşhur oldu ve binlerce insan buraya gelip gidiyor. Çöp nedeniyle bir endişemiz oluyor. İnsanlar lütfen buraya geldiklerinde çöp atmasınlar. Çöplerini getirdikleri gibi geri götürsünler. Burası tertemiz, kirletmelerini istemiyoruz' dedi.

Gülsena Hatipoğlu ise, 'Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi hayal gibi oldu. Bizim yaylamıza gelerek fotoğraf çektirmesi de hayal gibi. Biz zaten hayallerin takımıyız. Bunu da çok şükür gerçekleştirdik. İnşallah şampiyonlukla taçlandıracağız. Burayı ziyaret etmesinde ne yapsın? Çok güzel bir yer. Tek endişemiz; inşallah burada çöp olmaz. İnşallah burayı yok etmeyiz hatta daha fazla taçlandırırız. 4 büyüklerden gelen taraftarlar da oluyor. Onlar da bize içten içe hayranlar' şeklinde konuştu.

Bahtiyar Bekçi: 'Galibiyetten sonra Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik'

İstanbul'dan Trabzon'a derbi maçı için gelen ve Salah'ın fotoğrafın ardından Kurtdere Yaylası'na gelen Bahtiyar Bekçi de, 'Daha önce Sümela Manastırı'na geliyorduk ama yukarıya çıkmamıştık. Salah burada fotoğraf çektirdikten sonra bu taş Salah taşı olarak lanse edildi. Bizde buraya gelmek istedik. Dereye girip ayaklarımızı serinlettik. Fotoğraf çektirmek için sıra bekledik. Gelen giden çok iyi oluyor. Özellikle turistler ilgi gösteriyor' diye konuştu.

Salah ile aynı taşın üzerine oturduğunu vurgulayan Bayram Bekçi ise, 'Galatarasay maçı için gelmiştik. Galibiyetten sonra Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. İlk kez geldim çok güzel bir yer. Çok hoşumuza gitti. Liverpool'dan Maçka'nın yaylasına geldi. Aynı taşın üstünde oturuyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Onu izlemek çok keyifli. Çok kalabalık. Bu taş bundan sonra çok kalabalık olur' ifadelerini kullandı.