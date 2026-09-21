AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Kırkpınar, 'AK Belediyecilik vizyonumuz en kısa sürede Foça'da hissedilecektir' dedi.

Kırkpınar, Foça ilçesinde sanayicilerden esnafa, balıkçılardan kooperatiflere kadar toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi. Yoğun Foça mesaisinde esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Kırkpınar, daha sonra Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 40 yıldan beri Foça'nın yerel hizmetler açısından hep yerinde saydığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, 'Bu gidişi yakından bilen Belediye Başkanımız Sayın Saniye Bora Fıçı; bu kente hak ettiği hizmeti sunmak ve AK belediyeciliğin başarı performansını buraya taşımak adına çok doğru bir karar vermiştir. Foça ve Foçalı hemşehrilerimiz için, hizmet üretmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki AK Parti ailemize katılan başkanımızı canı gönülden kutluyor ve tebrik ediyorum' dedi.

'Hizmet özveri, samimiyet ve adanmışlık gerektirir'

'AK Belediyecilik' vizyonunun en kısa sürede Foça'da hissedileceğini belirten Kırkpınar, belediyeciliğin bir gönül işi olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tabii ki hizmet etmek kolay bir şey değil; büyük bir özveri, samimiyet ve adanmışlık gerektiriyor. Ter dökmeyi, sabırla çalışmayı ve sebat etmeyi zorunlu kılıyor. İşte Belediye Başkanımız da bu kervanda, bu yüksek bilinçle yer almak adına tarihi bir adım atmıştır. Kendisinin her zaman yanında olduğumuzu ve Foça'ya aşkla hizmet edeceğine inancımızın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. İlçemizde birikmiş onlarca sorunu inşallah el ele vererek, ortak akılla çözeceğiz. Foça halkı da bu büyük değişimi ve hizmet seferberliğini kısa sürede görerek takdir edecektir.'

Ziyaret, Foça'ya yönelik önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin ve yatırımların istişare edilmesinin ardından iyi niyet temennileriyle son buldu.