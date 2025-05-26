Açlık Sınırı Asgari Ücreti Aştı

Rapora göre, yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenmeye dayalı gıda harcamalarının oluşturduğu açlık sınırı mayıs ayında 26.452 TL’ye çıktı. Bu rakam, net asgari ücretin üzerine çıkarak ekonomik baskının günlük yaşama etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Gıda dışı harcamalar ise bir ayda 1.916 TL artarak 55.150 TL oldu. Böylece toplam yoksulluk sınırı 81.602 TL’ye yükseldi. Bu tutar, mevcut asgari ücretin 3,69 katı.

Yıllık Artış Dikkat Çekiyor

Açlık sınırında son 12 ayda 6.526 TL, gıda dışı harcamalarda ise 15.724 TL’lik artış yaşandı. Toplamda yoksulluk sınırı bir yılda 22.249 TL yükseldi. Bu artış oranları, maaş artışlarının yaşam maliyetlerine yetişemediğini açıkça ortaya koyuyor.

Gıdada Kalem Kalem Enflasyon

Ankara’daki büyük market zincirlerinden derlenen verilere göre, gıda harcamaları birçok kalemde artmaya devam ediyor.

Et, balık, yumurta harcamaları bir ayda 249 TL artarak 8.169 TL’ye çıktı.

Süt, yoğurt ve peynir grubunda ise 55 TL’lik artışla 5.052 TL’lik bir gider oluştu.

Meyve harcamaları 801 TL artışla 3.402 TL’ye ulaşırken, sebze harcamaları 589 TL azalsa da yıllık bazda 923 TL artışla 3.054 TL oldu.

Ekmek, un, makarna grubu için gereken harcama mayısta 39 TL artarak 2.211 TL’ye çıktı.

Pirinç ve bulgur harcamaları 121 TL azaldı; 867 TL’ye geriledi.

Yağ harcamaları 584 TL’ye, zeytin harcaması ise 581 TL’ye yükseldi.

Şeker, bal, reçel gibi ürünlerde ise 200 TL’lik düşüş dikkat çekti ve toplam harcama 1.688 TL oldu.

Kalori Esasına Göre Açlık Sınırları

KAMU-AR, farklı yaş ve cinsiyet grupları için günlük kalori ihtiyacını baz alarak açlık sınırlarını da ayrı ayrı hesapladı:

Yetişkin erkek için: 7.723 TL

Yetişkin kadın için: 6.063 TL

Genç için: 8.264 TL

Çocuk için: 4.402 TL

Geçim Zorluğu Derinleşiyor

Araştırma, vatandaşların yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi ciddi bir mali baskı altında olduğunu ortaya koydu. Asgari ücretle geçinen ailelerin, yoksulluk sınırının oldukça altında kalması, sosyal yardım politikalarının yeterliliğini de yeniden gündeme taşıdı.