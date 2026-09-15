Karabük Valisi Oktay Çağatay, Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) çerçevesinde çeşitli branşlarda Türkiye dereceleri elde eden başarılı sporculara hediye verdi.

Vali Çağatay'ı makamında ziyaret eden sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile antrenörleri eşlik etti. Atletizm branşında Zehra Ozan, uzun atlamada Türkiye birinciliği ve 60 metrede Türkiye ikinciliği elde ederken; yüzme branşında Ceren Nisa Hatipoğlu kelebek stilde Türkiye birinciliği, 50 metre serbest ve 200 metre sırtüstünde Türkiye ikinciliği kazandı. Yüzme branşında Mehmet Çınar Karahasan ise 50 metre kurbağalamada Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Oktay Çağatay, elde ettikleri dereceler dolayısıyla sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.