ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Georgia, Mississippi ve Washington eyaletlerinde yapılan ön seçimlerin sonuçları netleşmeye başladı. İlk sonuçlar ve sandık başı anketlerine göre, Demokrat Parti adayı Biden ve Cumhuriyetçi Parti adayı Trump, 3 eyalette yapılan ön seçimlerde kendi partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayılarına ulaştı. Böylece iki ismin ABD başkanlık yarışında rakip olacağı kesinleşmiş oldu. Buna rağmen Biden ve Trump’ın adaylıklarının bu yaz gerçekleştirilecek ulusal parti kongrelerinden sonra resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Biden’dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, son ön seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada partisinin muhtemel adayı olmaktan onur duyduğunu söyledi. Sarsıcı bir gerçekle karşı karşıya olduklarını belirten Biden, “Özgürlük ve demokrasi, İç Savaş'tan bu yana hiç olmadığı kadar risk altında. Donald Trump, Amerika'nın temel değerlerini tehdit eden bir kızgınlık, intikam ve öç alma kampanyası yürütüyor” dedi. Biden, “Amerikan halkının bizi geleceğe taşımayı seçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.