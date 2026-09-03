GCA Spirits, Diaghilev Hall’daki DB21 numaralı standında premium ürün portföyünün yanı sıra marka kimliğini güçlendiren özel tasarım ve özelleştirme çözümlerini uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Gürok Grup bünyesinde faaliyet gösteren GCA’nın spirits kategorisine özel markası GCA Spirits, lüks ambalaj sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından Luxe Pack Monaco’da bu yıl da yerini alıyor. Markaların özgün kimliklerini cam ambalaja yansıtan GCA Spirits; tasarım yaklaşımını güçlü üretim yetkinliğiyle buluşturan, farklı marka kimlikleri ve ürün ihtiyaçlarına özel geliştirdiği çözümlerini 28–30 Eylül tarihleri arasında sektör profesyonelleriyle buluşturacak. GCA Spirits, Grimaldi Forum Diaghilev Hall’daki DB21 numaralı standında, tasarım ve üretim gücünü ortaya koyan ürün portföyünü ve markalara özel çözüm yaklaşımını ziyaretçilerine sunacak.

GCA Spirits, fuarda farklı form ve tasarım seçeneklerinden oluşan ürün portföyünün yanı sıra, markaların özgün karakterini ve konumlandırmasını cam ambalaja yansıtan özel tasarım ve özelleştirme çözümlerini öne çıkaracak. Fikir ve tasarım aşamasından üretime uzanan bütünsel yaklaşımıyla farklı marka ihtiyaçlarına yanıt veren GCA Spirits, cam ambalajı işlevsel bir bileşenin ötesinde, marka kimliğini görünür kılan ve premium algıyı güçlendiren stratejik bir tasarım unsuru olarak ele alıyor.

“GCA Spirits’i global premium cam ambalaj dünyasında güçlü bir marka olarak konumlandırmayı hedefliyoruz”

Luxe Pack Monaco 2026’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şunları söyledi: “GCA Spirits ile uluslararası premium segmentte varlığımızı daha ileriye taşırken, markalara yalnızca bir ürün değil, onların hedeflerini destekleyen uzun vadeli bir değer sunmayı amaçlıyoruz. Cam ambalajın ürünün ilk izleniminden marka deneyimine uzanan etkisi, bu yaklaşımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Luxe Pack Monaco ise bu vizyonu uluslararası ölçekte paylaşmamız, sektörün önde gelen markalarıyla bir araya gelmemiz ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamamız açısından önemli bir buluşma noktası. Global pazarlardaki deneyimimizden ve üretim gücümüzden hareketle GCA Spirits’in uluslararası ölçekteki varlığını büyütmeye; tasarım, kalite ve sürdürülebilirlik odağımızla markalar için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Marka kimliğini cam ambalaja taşıyan çözümler

GCA Spirits, farklı pazarların ve markaların beklentilerini tasarım, özelleştirme ve üretim yetkinliklerini bir araya getiren bütünsel bir yaklaşımla karşılıyor. Markaya özel ürün tasarımından form, detay ve özelleştirme çalışmalarına kadar farklı ihtiyaçlara cevap veren GCA Spirits; üretim altyapısı, özel kalıp tasarımları ve kalite kontrol süreçleriyle özgün tasarım fikirlerini üretime taşıyor.

Bu yaklaşım, markalara kendi kimliklerini ve ürünlerinin premium konumlandırmasını cam ambalaj üzerinden güçlü biçimde ifade etme ve pazarda farklılaşma imkânı sunuyor. GCA Spirits de uluslararası pazarlardaki deneyimini tasarım ve üretim gücüyle birleştirerek global markalarla uzun vadeli iş birlikleri geliştirmeyi ve farklı pazarlara yönelik yeni projelere imza atmayı hedefliyor.