Yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve diğer elektronik bileşenlerden oluşan geniş ürün portföyüyle kapsamlı teknoloji tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik, küresel operasyonlarını destekleyecek yeni bir yapılanmayı hayata geçirdi. Şirket, ABD'nin New York şehrinde kurduğu yüzde 100 bağlı ortaklığı Empa Electronics USA Inc. ile üretici firmalarla koordinasyonu güçlendirmeyi, tedarik süreçlerini daha etkin yönetmeyi ve lojistik operasyonlarda daha yüksek esneklik sağlamayı hedefliyor.

Empa Electronics USA’in operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda kurulduğunu belirten Empa Elektronik CEO'su Murat Sarpel, "Her coğrafyadaki yapılanmamızı o bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Macaristan merkezli Empa CEE ve Dubai merkezli Empa MENA ile bölgesel iş geliştirme ve müşteri ilişkilerine odaklanırken, ABD'deki yapılanmamız tedarik zinciri süreçlerimizi desteklemeye yönelik operasyonel bir rol üstleniyor. Empa Electronics USA Inc., mevcut iş ortaklarımızla koordinasyonu güçlendiren ve küresel tedarik zincirimizin verimliliğini artıran bir şirket olarak faaliyet gösterecek. Tedarikçilerimizin önemli bir bölümü ABD'de bulunuyor. Üretici firmalarımızla aynı coğrafyada yer almak, süreçleri daha yakından yönetmemize ve lojistik açıdan daha esnek hareket etmemize imkân sağlayacak. Böylece tedarik zincirimizin etkinliğini artırırken operasyonel kabiliyetimizi de daha da güçlendireceğiz" dedi.