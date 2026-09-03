Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Bugün yaklaşık 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İnme dediğimiz felcin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi kilo, hareketsizlik. Bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Toplumla beraber biz bunları hep beraber çözeceğiz' dedi.

Ankara'daki Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlıklı Çocuk Festivali' düzenlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen festivalde çocukların sağlık hizmetlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını daha yakından tanımalarına yönelik 7 tematik sağlık istasyonu yer aldı. Bunun yanı sıra oyun parkurları ve fiziksel aktivite alanları da oluşturulan festivalin temel mesajı 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' oldu.

Programın açılışında konuşan Bakan Memişoğlu, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti. Memişoğlu, Sincan'da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de daha etkin bir hastane haline getireceklerini ve geliştireceklerinin sözünü verdi. Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu belirten Memişoğlu, sağlık hizmetinin iyi olmasının yanı sıra toplumun da sağlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

'Çocuklar bizim geleceğimiz'

'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' teması hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, 'Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa; ambulansına biner, UMKE'ci amcasını görür, diş temizliğini, hareketin sağlığı ne kadar etkilediğini, beslenmenin ne kadar olduğunu bu yaşta öğrenirse, gelecekte o kadar sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur. Onun için biz çocuklarımızın kahramanları sadece kötü zamanlarda değil, eğlendikleri, mutlu oldukları ve kendilerini de bizzat dokunduğu zamanlarda görüp, onların hayatına bir iz bırakmak amacıyla bu 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programını yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Biz toplum olarak sizlerden sağlık talebi istiyoruz'

Türkiye'de sigara bırakma ve kilo problemi konusunda hala istenilen seviyeye ulaşılamadığını aktaran Memişoğlu, 'Biz sizlerden sağlık talebi istiyoruz Sağlık Bakanlığı olarak. Hastalanmadan bedenimize, kendimize bu bize emanet edilmiş cana iyi bakmanızı istiyorum. Bugün Türkiye maalesef sigara içme ve kullanım konusunda maalesef yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık üç kişiden birisi maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İnme dediğimiz felcin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi ne? Kilo. Hareketsizlik. Bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Toplumla beraber biz bunları hep beraber çözeceğiz' şeklinde konuştu.

'Çocukları her açıdan iyi yetiştirmemiz lazım'

Memişoğlu, sağlıklı bir toplum oluşturmanın ilk adımının çocukları doğru şekilde yönlendirmek olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Çocukları her açıdan iyi yetiştirmemiz lazım. Çocukların bizden daha iyi olması gerekiyor ki kültür anlamında da bilgi anlamında da yetenek anlamında da bu ülke daha iyi bir yere gitsin. Onun için çocuklarımızı daha iyi eğitmemiz, onları bizden daha iyi hale getirmemiz gerekir. Onun için çaba içindeyiz. Bugün baktığınız zaman sağlıklı hayat merkezlerimiz 356 tane hayat merkezimizde hem çocuklarımız için çocuk gelişimcisi hem sosyolog hem psikolog hem diyetisyen var.'

Konuşması sırasında çocukları sahneye davet eden Bakan Memişoğlu, sağlık elçisi olmaları adına çocuklara yapmaları gerektiği şeylerden bahsetti.

Memişoğlu, 'Sağlık elçisi olmanız için sağlık bakanına birkaç tane söz vermeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi siz diyeceksiniz ki sigara içenlere kim olursa olsun anneniz, babanız, yakınınız 'Artık biz sağlık elçisiyiz. Biz sağlık elçisi olarak sigara içtiğiniz zaman sağlığınıza zararlı, lütfen bunu bırakın' diyeceksiniz. Her sabah ellerinizi, yüzünüzü yıkayıp yumurta, süt yiyeceksiniz. Her gün dişlerinizi fırçalayacaksınız. Bilgisayarla, telefonla belli saatlerde oynayıp sokakta çok hareketli olacaksınız. Arada sırada yaramazlık yapacaksınız. Derslerinizle çalışacaksınız günü gününe geleceğe hazırlanacaksınız' diyerek çocuklardan söz aldı.

'Önemli projelerin başlangıç noktası çocuklardır'

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, Sincan için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek 'Gerçekten önemli projelerin başlangıç noktası çocuklardır. Sağlıklı çocuk festivaliyle aslında tüm topluma sirayet edecek bir farkındalığı hedefliyorsunuz. Böyle koruyucu hekimlik diyebileceğimiz bu kavramı daha geniş bir uygulama noktasına çekiyorsunuz ve bunu da Sincan'dan başlatıyorsunuz. Bu da bizim için ayrı bir gurur verici' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, kurulan 7 sağlık istasyonunu gezdi ve çocuklarla sohbet etti.