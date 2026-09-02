Sponsorluk anlaşmasının yapıldığı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde özel bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Düzenlenen imza törenine Cabir Holding CEO’su Muhammed Uğur, Cabir Holding CFO’su Tahsin Tuna ve FB Yönetim Kurulu üyeleri Önder Fırat ile Cihan Kamer katıldı.

Cabir Holding, Fenerbahçe Spor Kulübü ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. 1974 yılında başlayan yolculuğunda 50 yılı aşkın deneyim kazanan ve bugün farklı sektörlerde faaliyet gösteren Cabir Holding, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın Forma Sağ Kol Sponsoru oldu. Cabir Holding, geçtiğimiz sezon gıda grup şirketi olan ‘Milk Academy’ ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’na verdiği desteğin ardından, Fenerbahçe ile iş birliğini futbol alanında da sürdürüyor.

“Fenerbahçe’nin hedeflerine giden yolda yanında olacağız”

Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Cabir Holding CEO’su Muhammed Uğur, Fenerbahçe ile gerçekleştirilen iş birliğinin iki köklü yapının ortak değerleri doğrultusunda uzun soluklu bir yol arkadaşlığı niteliği taşıdığını belirtti. Uğur, “Cabir Holding olarak 1974 yılında başlayan yolculuğumuzda 50 yılı aşkın deneyim kazandık. Bugün farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir yapı olarak güveni, sürdürülebilir büyümeyi ve uzun soluklu iş birliklerini esas alıyoruz. Fenerbahçe ile olan birlikteliğimizi de bu anlayışın bir parçası olarak görüyoruz. Geçtiğimiz sezon Milk Academy markamızla Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile başlayan birlikteliğimizi bu sezon Cabir Holding olarak Futbol A Takımı’na taşıdığımıza çok memnunuz. Fenerbahçe ile böyle güçlü bir iş birliği içinde olmak bizim için çok değerli. Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın, yeni sezonda hem Türkiye’de hem Avrupa’da önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Cabir Holding olarak Fenerbahçe’nin hedeflerine giden yolda yanında olmaktan gurur duyuyoruz. İş birliğimizin her iki taraf için de güzel sonuçlar getirmesini ve önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum.” dedi.

“Milk Academy ile başlayan Fenerbahçe yolculuğumuzu Cabir Holding ile ileriye taşıyoruz”

İş birliğinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Cabir Holding CFO’su Tahsin Tuna ise, “Milk Academy ile başlayan Fenerbahçe yolculuğumuzu bugün Cabir Holding ile daha da ileriye taşıyoruz. Bu birlikteliği sponsorluktan öte ortak değerlere dayanan uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve başarılı olmasını diliyor, emeği geçen her iki tarafa da teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Çubuklu formamızın yanında yer almak yalnızca bir sponsorluk görünürlüğü değildir”

İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, “Bugün Cabir Holding ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Bizim için bu sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Bu imzanın taşıdığı anlam çok daha öte. Fenerbahçe’de yaptığımız her işin, attığımız her adımın tek bir amacı var: Daha güçlü bir Fenerbahçe. Takımımızın yalnızca bugününü değil, yarınlarını da güçlendirerek, kulübümüze kalıcı değer yaratacak iş birlikleri kurmayı önemsiyoruz.

Cabir Holding ile ilişkimiz bugün başlamadı. Holding bünyesinde yer alan Milk Academy, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın sponsorları arasında yer aldı. Bugün de bu birlikteliği Futbol A Takımımıza taşıyoruz. Dahası, Cabir Holding bu sezon Fenerbahçe’ye verdiği desteği üç katına çıkardı. Bu bizim için yalnızca rakamsal bir büyümeyi değil, güvenin, desteğin ve Fenerbahçe’nin geleceğine duyulan inancın arttığını da gösteriyor.

Anlaşmamız kapsamında Cabir Holding logosu, Futbol A Takımımızın yurt içi müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak. Bu formanın olduğu yerde hedef küçülmez. Bu nedenle bizim için Çubuklu’nun yanında yer almak da yalnızca bir sponsorluk görünürlüğü değildir. Formamızı taşıyanların da yanında duranların da ortak noktası büyük hedeflere inanmak olmalıdır. Sponsorlarımızla ilişkilerimize de bu anlayışla bakıyoruz. Sadece logonun nerede yer aldığına değil, yapılan iş birliğinin ürettiği katma değere bakıyoruz. Günü kurtaran değil, Fenerbahçe’mizin yarınını büyüten anlaşmalar yapmak istiyoruz. Cabir Holding ile bugün attığımız imzanın da uzun soluklu, karşılıklı değer üreten ve her geçen yıl daha da gelişen bir ortaklığın yeni bir adımı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Cabir Holding gibi sponsorlar bizim için çok değerli”

Son olarak söz alan Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, “Bütün yönetim olarak canla başla kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. 18 yıl sonra Fenerbahçemiz, Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hak etti. Bu kadro çalışmaları yapılırken tabii ki teknik ve her açıdan değerlendirmeler yapılıyor. Ama artık ekonomisi çok önemli ve yönetmek çok kolay değil. Onun için Cabir Holding gibi sponsorlar bizim için çok değerli. Hem maddi açıdan hem de yanımızda olduklarını göstermeleri açısından hem futbolsever Fenerbahçeli iş adamlarımızın teşviki açısından çok önemli. Bu sene sponsorlarımıza, iş adamlarımıza çok ihtiyacımız var. Çok güçlü bir kadro kurduk ve bu kadro ile gerek Şampiyonlar Ligi’nde yolumuza devam etmeyi ve ligde şampiyonluk hedefiyle yolumuzu sürdürmek istiyoruz. Sadece futbol değil, bütün branşlarda 120. yılımızda Fenerbahçe’yi zirveye taşımayı hedefliyoruz. Onun için Cabir Holding’e, değerli dostuma bu katkılarından ve verdikleri destek açısından çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem kendi markaları hem de Fenerbahçe açısından hayırlara vesile olur.” dedi.

Gıda, hizmet, otomotiv, enerji, yapı ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Cabir Holding, farklı sektörlerdeki yatırımlarının yanı sıra spora verdiği destekle toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ile gerçekleştirilen yeni sponsorluk anlaşması da holdingin uzun vadeli iş birlikleri ve değer yaratma yaklaşımının bir parçasını oluşturuyor.