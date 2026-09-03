Türkiye'nin Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 200'den fazla ülkede gerçekleştirdiği reklam, tanıtım, ağırlama ve PR faaliyetleri sayesinde dünyanın açık ara en fazla ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bu tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, yine bu dönemde turizm gelirimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır' dedi.

Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinin turizm potansiyelinin bölgesel bir perspektifle ele alınması, turizm alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör paydaşlarının bir araya getirilmesi ve bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik ortak değerlendirmelerin yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Elazığ Valiliği'nin ev sahipliğinde Bölgesel Turizm Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulundu.

Turizmde önemli başlıklardan birinin tanıtım olduğunu aktaran Bakan Ersoy, 'Bugün turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemiz, 2019 yılında kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 200'den fazla ülkede gerçekleştirdiği reklam, tanıtım, ağırlama ve PR faaliyetleri sayesinde dünyanın açık ara en fazla ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir. Bu tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, yine bu dönemde turizm gelirimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır. Ülke olarak turizmde ortaya koyduğumuz vizyon, ülkemizin başarısını yalnızca ziyaretçi sayıları veya turizm gelirleri üzerinden değerlendiren bir anlayıştan ibaret değildir. Bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye'nin sahip olduğu turizm zenginliğini bütün yönleriyle ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret bir turizm ülkesi değildir. Türkiye; tarihiyle, kültürüyle, arkeolojik mirasıyla, gastronomisiyle, doğasıyla, inanç merkezleriyle, yaylalarıyla, gölleriyle, dağlarıyla ve geleneksel yaşam kültürüyle dünyanın çok az ülkesinin sahip olduğu büyük bir zenginliğe ve ürün çeşitliliğine sahiptir. Bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni de işte bu zenginliği daha güçlü bir turizm değerine dönüştürmektir' diye konuştu.

'9 milyardan fazla gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşılmıştır'

Bakan Ersoy, 'Bu tanıtım gücünü sadece Türkiye'nin dünyada zaten bilinen destinasyonları için değil, Anadolu'nun henüz yeterince keşfedilmemiş değerleri için de kullanıyoruz. Elazığ'ın, Adıyaman'ın, Bingöl'ün, Tunceli'nin ve Malatya'nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak istiyoruz. Dijital iletişimden sosyal medyaya, uluslararası PR faaliyetlerinden içerik çalışmalarına kadar farklı mecralarda bu şehirlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Nitekim bir yandan GoTürkiye mecralarında bir yandan da şehirlerimiz için oluşturduğumuz sosyal medya hesaplarında bu 5 şehrimizle ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Ayrıca CNN International, Euronews, BBC International ve Al Jazeera gibi dünyanın önde gelen global haber kanallarıyla yaptığımız işbirlikleri ile tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimize ait turizm değerlerinin de tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıldan itibaren 'Mini Dizi Tanıtım Stratejimizi' hayata geçirdik. Haziran 2025'te Antalya Gambit ile başlayan mini dizi iletişimleri kapsamında, toplam 8 mini dizi yayına alınmış; bu çalışmalarla 9 milyardan fazla gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşılmıştır. Bu strateji kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgemizin tanıtımına katkıda bulunan Whisper of Origins isimli dizi Temmuz ayında yayına girdi. Doğu Anadolu Bölgemizi konu alan dizi için de gerekli planlamalar yapılıyor' şeklinde konuştu.

'Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu süreçte şehirlerimizin ve sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz'

Ersoy, 'Bizim hedefimiz çok açık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda 81 ilimizde olduğu gibi Elazığ'ı, Adıyaman'ı, Bingöl'ü, Tunceli'yi ve Malatya'yı da sahip oldukları değerlerle Türkiye'nin turizm haritasında çok daha güçlü bir konuma taşımak istiyoruz. Bunu yaparken şehirlerimizi birbirlerinin rakibi olarak değil, birbirlerinin gücünü artıran destinasyonlar olarak görüyoruz. Bunu başardığımızda sadece ziyaretçi sayısını artırmış olmayacağız. Turizmi şehirlerimiz için daha güçlü bir ekonomik değer, gençlerimiz için yeni bir istihdam alanı, yerel üreticilerimiz için yeni bir pazar ve kültürel mirasımızın korunması için sürdürülebilir bir kaynak haline getirmiş olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu süreçte şehirlerimizin ve sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. TGA'mızın tanıtım gücüyle, Bakanlığımızın kültür ve turizm politikalarıyla ve en önemlisi siz değerli yerel paydaşlarımızın katkısıyla bu coğrafyanın sahip olduğu potansiyeli çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.