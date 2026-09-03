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Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıkan Talisca, 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, '2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz' denildi.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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