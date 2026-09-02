İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) 2026-2030 döneminin yönetimini belirleyecek seçimler yaklaşırken, başkanlık yarışı giderek hareketleniyor. Mevcut İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yeni dönemde aday olmayacağını açıklamasının ardından, Meclis Başkanı Ender Yılmaz ile sanayici Adnan Dalgakıran başkanlık için sahaya çıktı.

Yarışın dikkat çekici ayrıntılarından biri ise iki adayın da Kastamonu bağlantısı. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, Kastamonu’nun Abana ilçesi nüfusuna kayıtlı. Dalgakıran ise Kastamonu’nun Cide ilçesi kökenli bir sanayici. Böylece Türkiye sanayisinin en önemli meslek kuruluşlarından İSO’nun başkanlığı için iki Kastamonulu isim yarışıyor.

ADNAN DALGAKIRAN

2022'den sonra Dalgakıran yeniden sahnede

Adnan Dalgakıran'ın İSO başkanlığı için ilk adaylığı değil. Dalgakıran, 2022 yılında da başkanlık yarışına girmiş ve dönemin mevcut başkanı Erdal Bahçıvan'ın rakibi olmuştu.

8 Kasım 2022'de yapılan seçimde Bahçıvan 74 oyla yeniden başkan seçilirken, Dalgakıran 54 oyda kalmıştı. Böylece Dalgakıran'ın ilk başkanlık girişimi Bahçıvan'ın yeniden seçilmesiyle sonuçlanmıştı.

Dalgakıran, 2022'deki adaylık açıklamasında İSO'da yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu savunmuş, sanayinin dönüşümü ve Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması yönündeki hedeflerini gündeme getirmişti. Uzun yıllar İSO'da görev yapan Dalgakıran, Makine İhracatçıları Birliği Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

Aradan dört yıl geçtikten sonra Dalgakıran yeniden İSO Başkanlığı için yarışıyor. Bu kez karşısındaki isim ise doğrudan İSO Meclisi'nin başında bulunan Ender Yılmaz.

ENDER YILMAZ

Yılmaz Meclis Başkanlığı'ndan İSO Başkanlığı'na talip

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz da ağustos ayında yaptığı açıklamayla Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını duyurdu.

1963 yılında İstanbul'da doğan Yılmaz, Kastamonu/Abana nüfusuna kayıtlı. MES Elektromekanik Döküm AŞ ve Yılmaz Redüktör AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Yılmaz, aynı zamanda ELK Motor AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve MİB Makina İmalatçılar Birliği Başkan Vekili olarak görev yapıyor. İSO'nun resmi özgeçmişinde Yılmaz'ın daha önce oda bünyesinde çeşitli komisyonlarda da görev aldığı görülüyor.

Yılmaz'ın adaylık sürecinde öne çıkardığı başlıklar arasında sanayicilerin karar alma mekanizmalarına daha fazla katılması, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, finansmana erişim ve nitelikli iş gücü bulunuyor.

İSO'nun 2026 yılı içerisindeki çalışmalarında da Yılmaz'ın Meclis Başkanı sıfatıyla sektör toplantılarına başkanlık ettiği görülüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen Metal-Makine Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ile haziran ayındaki Demir ve Demir Dışı Metal Sektörleri toplantısında Yılmaz başkanlık görevini yürüttü.

Dalgakıran sahada, Yılmaz'ın arkasında yönetim desteği

Seçim takviminin yaklaşmasıyla iki aday da çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Adnan Dalgakıran, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelirken, toplantıya ev sahipliği yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çökmez'in Dalgakıran'a destek açıklaması dikkat çekti.

Ender Yılmaz cephesinde ise mevcut İSO yönetim kurulunun önemli bölümünün desteğinin arkasında olduğu kulisleri öne çıkıyor. Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde sanayicilerle daha geniş kapsamlı temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gözler 3 Kasım'da

İSO'da seçim takviminin ilk önemli aşaması 26 Ekim'de gerçekleştirilecek meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri olacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi ise 3 Kasım'da yapılacak.

Dolayısıyla 26 Ekim'deki tablo, 3 Kasım'daki başkanlık yarışının dengeleri açısından kritik önem taşıyacak.

Bir tarafta İSO Meclis Başkanlığı görevinden başkanlığa geçmek isteyen Ender Yılmaz, diğer tarafta dört yıl önce aynı koltuk için yarışan ve bu kez yeniden sahaya çıkan Adnan Dalgakıran...

Üstelik iki adayın ortak bir özelliği daha var: İkisi de Kastamonulu.

Bu nedenle İSO'daki seçim, İstanbul sanayisinin geleceği açısından olduğu kadar Kastamonu'nun iş dünyasında da yakından takip edilen bir yarışa dönüşmüş durumda.

26 Ekim'deki meclis seçimlerinin ardından güç dengeleri daha net ortaya çıkacak. Asıl final ise 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde yaşanacak.