Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi 31 Aralık'ta son bulacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ardından sırasıyla Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü.