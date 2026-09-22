Türkiye’de kahve tüketiminin artmasıyla birlikte kahve çekirdeği ithalatına ödenen döviz de dikkat çekiyor. Koçal’ın geliştirdiği proje ise Türkiye’nin güçlü olduğu çay sektörünü kahve pazarına taşıma hedefiyle öne çıkıyor. Koçal, Türkiye’nin kahve çekirdeği ithalatı için yılda yaklaşık 900 milyon dolar harcadığını belirterek geliştirilen ürünün bu pazarda yerli bir alternatif oluşturabileceğini ifade etti.

Çayın kafeini kahveye dönüştürüldü

Projenin temelinde Rize çayından kafein ve teinin izole edilmesi bulunuyor. Koçal’ın verdiği bilgilere göre bir kilogram kahvede ortalama 10 ila 18 gram kafein bulunurken, bu miktar bir kilogram çayda yaklaşık 30 grama ulaşıyor.

Çaydan izole edilen kafeinin sert yapısı ise Lactobacillus başta olmak üzere faydalı probiyotik mikroorganizmalar kullanılarak işleniyor. Fermantasyon sürecinin ardından ürün fırınlanarak içilebilir forma getiriliyor. Ürünün raf ömrü ve kutu içi stabilitesi için de yaklaşık iki yıllık Ar-Ge çalışması yürütüldü.

Espresso, latte ve Türk kahvesi yapılabiliyor

Geliştirilen ürün yalnızca tek bir kahve çeşidiyle sınırlı değil. Yapılan çalışmalarda espresso, latte ve Türk kahvesi modelleri hazırlandı.

Koçal, ürünün geleneksel kahvelere göre daha düşük gramajla hazırlanabildiğini belirterek büyük boy bir latte için 5 gram, Türk kahvesi için ise yaklaşık 1 gram ürünün yeterli olduğunu söyledi.

Hedef 1 milyar dolarlık ithalat pazarından pay almak

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de ekonomik boyutu. Koçal, Türkiye’nin kahve çekirdeği ithalatına yaklaşık 900 milyon dolar harcadığını belirterek geliştirilen ürünün bu pazardan pay alması halinde Türkiye’de önemli miktarda dövizin kalabileceğini ifade etti.

Koçal’a göre pazarın yüzde 10’luk bölümünün yerli ürün tarafından karşılanması yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ekonomik karşılık oluşturabilir.

2027'de yeni hedefler var

“Rize Kahvesi” adıyla geliştirilen ürünün önümüzdeki dönemde farklı formatlarının da hazırlanması planlanıyor. Koçal, 2027 yılında ürünün Türkiye’de kafelere ulaştırılmasını ve yurt dışına ihraç edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Ürünün gelecekte “Tea-Coffein” veya “Çay ve Kahve” gibi farklı isimlerle de pazarlanabileceğini belirten Koçal, mevcut “Rize Kahvesi” adının şimdilik kullanılan bir isim olduğunu ifade etti.

Rize’de geliştirilen çalışma, Türkiye’nin geleneksel çay üretimini farklı bir ürüne dönüştürürken kahve çekirdeği ithalatına alternatif oluşturma hedefiyle dikkat çekiyor.