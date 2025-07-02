"Temmuzda anlamlı bir indirim gelebilir"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, CNBC-e’ye verdiği röportajda, yılın dördüncü Tarım Ekosistem Buluşması kapsamında ekonomiye dair görüşlerini paylaştı. Yaz aylarının getirdiği mevsimsel avantajlar ve enflasyon görünümündeki iyileşmeye dikkat çeken Çakar, Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında anlamlı bir faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.

İş Bankası'ndan net tahmin: 350 baz puanlık indirim

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da aynı platformda yaptığı açıklamada, temmuz ayında TCMB’nin 350 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngördüğünü ifade etti. Aran, kredi koşullarındaki sıkılığın ise devam edeceğini, bu nedenle kredi musluklarında hızlı bir gevşeme beklemediğini vurguladı.

Enflasyon verisi belirleyici olacak

Bankacılık çevrelerinde faiz indirimi beklentileri artarken, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, TCMB’nin kararında kritik bir rol oynayacak. Yaz ayları boyunca enflasyonda düşüşün sürmesi halinde, Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimi politikasına geçmesi olası görülüyor.

Ekonomi yönetimi ve piyasa aktörleri, TCMB'nin temmuz ayı kararıyla birlikte yeni bir para politikası sürecinin ipuçlarını vereceğini değerlendiriyor.