Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, “FİSKOBİRLİK’in merkezi Giresun’da yaşanan bu gelişmeye karşı kamuoyunun sessizliğe gömülmesi kabul edilemez. Siyasetçilerden ve sivil toplumdan ses çıkmaması düşündürücüdür” diyerek tepkisini dile getirdi.

FİSKOBİRLİK’in mali yapısıyla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Karan, kurumun borçsuz olduğu yönündeki iddialara da itiraz etti. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’ın "Birliğin piyasaya, bankalara ve devlet kurumlarına borcu yoktur" yönündeki beyanlarını eleştiren Karan, “Bu açıklamalarla kamuoyunda algı oluşturulmak isteniyor. Ancak gerçek veriler açıklanmadığı sürece inandırıcılığı yok. Biz, kamuoyu adına FİSKOBİRLİK’in son iş yılına ait faaliyet raporu ve bilançosunun bağımsız mali müşavirlerce incelenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda bağımsız denetçi, mali müşavir ve FİSKOBİRLİK Giresun Merkez Kooperatifi ortağı olduğunu hatırlatan Karan, mali belgeleri incelemek için resmi başvuruda bulunacağını da kamuoyuyla paylaştı.

Karan açıklamasında şu çağrıda bulundu: “Hazırlanmış çanak sorularla yapılan sunumlar yerine, FİSKOBİRLİK’in merkezinin bulunduğu Giresun’da kamuoyunun karşısına geçilmesini bekliyoruz. Gayrimenkul satışları, 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırımları ve kurumun genel mali yapısı hakkında açık ve şeffaf açıklamalar yapılmalıdır.”

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaşanan gelişmelerin yalnızca FİSKOBİRLİK ortaklarını değil, Giresun’un ekonomik geleceğini de yakından ilgilendirdiğine dikkat çekerek, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.