2 Ağustos 2024 tarih ve 32620 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7524 no'lu kanun ile yurt dışına çıkış harcının yüzde 233 oranında artırılarak 500 TL'ye çıkarılması Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Harç artışından etkilenmemek isteyen birçok vatandaş, Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle tatilciler ve iş seyahati planlayan kişilerin yoğunluğu, sınır kapısındaki trafiği daha da artırdı.

Sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle Türkiye ve Gürcistan kapılarında uzun yaya kuyrukları oluştu. Vatandaşlar, otobüs ve özel araçlarla bölgeye geldikten sonra yaya olarak geçiş yapmaya çalışırken, yurt dışı çıkış harcının 12 Ağustos Pazartesi itibariyle 500 lira olacağı belirtildi.