Tulum ve akordiyon eşliğinde kar üzerinde oynanan horonlar, Türk bayraklı kayak gösterileri ve geleneksel yarışmalar şenliğe damga vurdu.

Artvin’in Mersivan Dağı’nda, şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Atabarı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlik, Artvin Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapıldı. Kızak yarışları, kar üstü karakucak güreşleri, kayak gösterileri ve müzik etkinlikleriyle katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Rakımı 2 bin 200 metre olan ve Karadeniz Bölgesi’nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Atabarı Kayak Merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Kar kalitesi ve pist yapısıyla kayak severlerin ilgisini çeken merkez, festivalle birlikte ziyaretçi sayısını artırdı.

Şenlik kapsamında kayak sporcuları ellerinde Türk bayraklarıyla piste çıkarak görsel bir şölen sundu. Bayraklı inişler izleyenlerden alkış aldı. Kar üzerinde oynanan horonlar ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Etkinliğin açılışında konuşan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Kar Şenliği’ni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği tesisimizde bu festivali her yıl düzenlemek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde tesisimizin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Şenliğe katılan Selma Satıkahya, her yıl Atabarı’na gelmeye çalıştığını ifade ederek, “Ortam çok güzel. Öğrencilerimle birlikte geldik. Sınavlar bitti, bu güzel havada karın tadını çıkardık” diye konuştu.Rize’den ailesiyle gelen Mustafa Yavuz ise, merkezin yakın olmasının avantaj sağladığını vurgulayarak, “Çocuklar için çok güzel bir ortam. Kızım bugün ilk kez kayak yaptı. Düşe kalka öğreniyor ama çok mutlu” ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar hem spor yaptı hem de müzik ve yöresel oyunlar eşliğinde kışın keyfini çıkardı.