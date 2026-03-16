İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma düzeninin bozulması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bir yazı yazarak salon kapasitesine ve izleyici girişine yönelik kısıtlama getirilmesini talep etti.

Yargılama Düzenini Korumak Adına Sınırlama Getirildi

Mahkeme tarafından Başsavcılığa gönderilen müzekkerede, yargılama faaliyetlerinin usule uygun ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bu kararın alındığı vurgulandı. Özellikle sanık savunmalarının kesintisiz tamamlanabilmesi ve tarafların haklarının korunması amacıyla, gelecek oturumlardan itibaren salona sadece belirli kişilerin alınması istendi.

Yeni düzenleme kapsamında duruşma salonunda yalnızca sanıklar, müdafiler, müştekiler ve vekilleri, akredite basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ve ikinci derece yakınlarının bulunmasına izin verilecek. Bu listenin dışındaki izleyicilerin salona girişine müsaade edilmeyecek.

Başsavcılıktan Jandarma Birimlerine Talimat

Mahkemenin talebi üzerine harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na talimat yazısı gönderdi. Yazıda, duruşma salonu ve yerleşke çevresinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılması istenirken, yargılama sürecini ses veya davranışla aksatabilecek eylemlere karşı titizlikle hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca operasyonel süreçte suç teşkil edebilecek herhangi bir durumla karşılaşılması halinde, derhal Başsavcılıktan talimat alınarak işlem yapılması kararlaştırıldı.