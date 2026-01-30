Artvin’de Çoruh Nehri üzerindeki barajlarda faaliyet gösteren Türk somonu üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, Borçka Baraj Gölü’ndeki bir çiftliği ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Artvin Su Ürünleri Birliği Başkanı Önder Alkan da kentteki üretim faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı’ya Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ve belediye başkanları eşlik etti. Balıkçılık sektörünün son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Yumaklı, “1 milyon tonluk üretim eşiğinin aşılması, sektörün potansiyelini üretime dönüştürdüğünün açık bir göstergesidir” dedi.

Türkiye’de su ürünleri üretiminin yüzde 60’ının yetiştiricilikten sağlandığını belirten Yumaklı, son 23 yılda yetiştiricilik üretiminin 10 kat artarak yaklaşık 650 bin tona ulaştığını söyledi. Türk somonu, alabalık, levrek ve çipuranın dünya pazarlarında marka haline geldiğini ifade eden Yumaklı, bu gelişmenin sektörün geleceği açısından umut verici olduğunu kaydetti.

Su ürünlerinde üretim planlamasına 2024 itibarıyla geçildiğini hatırlatan Yumaklı, bu uygulamanın yüzde 95’in üzerinde başarıyla hayata geçirildiğini dile getirdi. 2025 yılında su ürünleri ihracatının 2,3 milyar dolara ulaştığını belirten Yumaklı, “Bu rakamın yaklaşık 500 milyon doları Türk somonundan elde edildi. Son 8 yılda Türk somonu üretimi 15 kat arttı” dedi.

Artvin’in Türk somonu üretiminde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, Borçka Barajı’nda 2025 yılında 3 bin ton üretim gerçekleştirildiğini, bölgede faaliyet gösteren 11 tesisin ekonomik karşılığının ise 765 milyon lira olduğunu söyledi. Yumaklı, “Bu rakamlar Artvin’e sağlanan ciddi ekonomik katkının göstergesidir. Bu potansiyeli daha da geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.