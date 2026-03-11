Kurul, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan pay ihracı ve sermaye artırımı başvurularını uygun buldu.

Osmanlı Yatırım çalışanlara pay verecek

Bültende yer alan bilgilere göre Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN), çalışanlara yönelik pay edinme programı kapsamında tahsisli sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Şirketin mevcut 400 milyon TL olan sermayesi, çalışanlara tahsis edilmek üzere çıkarılacak 2 milyon 45 bin 347 TL nominal değerli pay ile 402 milyon 45 bin 347 TL’ye yükseltilecek.

Söz konusu artırımla birlikte mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanacak ve paylar yalnızca çalışanlara tahsis edilecek. SPK, başvuruyu çalışanlara verilecek payların nominal değerinin netleştirilmesi ve ihraç belgesinin buna göre güncellenmesi şartıyla onayladı.

Link Bilgisayar’dan yüzde 4.000 bedelsiz artırım

SPK bülteninde onay verilen bir diğer işlem ise Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) tarafından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı oldu.

Şirket, 21 milyon 750 bin 120,88 TL olan mevcut sermayesini, iç kaynaklardan karşılanacak 870 milyon 4 bin 835,20 TL’lik artışla yaklaşık 891 milyon 754 bin 956 TL’ye çıkaracak.

Bu işlemle birlikte şirketin sermayesi yüzde 4.000 oranında bedelsiz artırılmış olacak.

SPK’nın onayının ardından her iki şirket de sermaye artırımı süreçlerine ilişkin gerekli işlemleri tamamlayarak yatırımcılarını bilgilendirecek.