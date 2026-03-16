ABD Başkanı Trump, Tahran’daki bazı kritik altyapı tesislerini özellikle hedef almadıklarını belirterek, daha ağır sonuçlar doğurabilecek adımlardan kaçındıklarını dile getirdi. Trump, “Tahran’da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktım. Eğer bunları yok etseydim yeniden inşa edilmesi yıllar alabilirdi” dedi.

Elektrik santralleri gibi hayati tesislerin kısa sürede devre dışı bırakılabileceğini ancak bunun ciddi bir insani ve ekonomik travma yaratacağını vurgulayan Trump, “Elektrik santrallerini bir saat içinde devre dışı bırakabilirdim. Bu çok büyük bir travma olurdu. Bu nedenle bu tür şeylerden kaçınmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran tarafının şu an için bir anlaşmaya hazır görünmediğini ancak çatışmaların yakın zamanda sona ereceğine inandığını sözlerine ekledi.