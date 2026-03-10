İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Halkbank, dokuz yıl süren davada suçlamalardan vazgeçilmesini sağlayan anlaşma sonrasında hisselerini %10 primle tavandan kapatmıştı. Bugün de hisseler tavandan işlem görmeye devam etti.

Saat 10:28 itibarıyla Halkbank hisseleri %7,5 artışla 51,3 TL’den işlem görürken, bankacılık endeksinin (%3,1 yükselişle) üzerinde performans gösterdi.

Halkbank, anlaşmanın ardından KAP’a yaptığı açıklamada faaliyetlerinin “olumlu etkileneceğini” belirtirken, yurtdışından kaynak temin imkanlarının da artacağını duyurdu. Daha önce dava nedeniyle uzun süredir yurtdışından sınırlı kaynak sağlayabilen banka, TL fonlama kaynaklarına yönelmiş, ancak bu durum maliyetleri yükseltmişti.

Pusula Yatırım değerlendirmesinde, davanın sona ermesinin potansiyel sermaye enjeksiyonu ve finansal kaldıraç açısından olumlu olacağı belirtildi. “Mevduat dışı yabancı para fonlama iştahı sektör ortalamasının 1/5’i seviyesinde kalmasına rağmen, bilançoda önemli bir potansiyel barındırıyor. Anlaşmanın ardından mevduat dışı fonlamaya hızlı adımlar atılabilir ve sonuçlar 2-3 yıl içinde alınabilir” ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın Detayları

ABD ile yapılan “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” yargıç tarafından onaylandığında, Türkiye ve ABD arasındaki uzun süredir süren gerilimli dönemde önemli bir sorun çözülmüş olacak.

Anlaşmaya göre:

Halkbank artık İran’a fayda sağlayacak işlemlerde bulunamayacak.

Banka, ABD yaptırımları ve kara para aklamayla mücadeleye uygun faaliyetlerini denetleyecek bir denetçi bulunduracak.

Banka herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak; denetçi uyumlu faaliyet gösterdiğini teyit ederse suçlamalardan vazgeçilecek.

Halkbank açıklamasında, “Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir” ifadelerine yer verdi.