Yurt Genelinde Hava Durumu
Bayram boyunca yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, ancak iç kesimlerin yüksekleri ile yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
19 Mart Perşembe (Arife Günü): Ülke genelinde çok bulutlu bir hava hakim. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin dışındaki tüm bölgelerde yağış bekleniyor.
20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü): Yağışlar yurt geneline yayılıyor. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
21 Mart Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir ve Aydın çevreleri hariç yağışlar devam edecek.
22 Mart Pazar (Bayramın 3. Günü): Geniş kapsamlı yağışlı hava etkisini sürdürüyor; yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Aydın ve Erzurum çevrelerinde yağış beklenmiyor.
3 Büyükşehirde Sıcaklık Tahminleri
Bayram ziyaretleri yapacak vatandaşlar için Ankara, İstanbul ve İzmir’de beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:
|Şehir
|Perşembe
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Ankara
|5-10°C (Yağmurlu)
|3-11°C (Yağmurlu)
|4-16°C (Çok Bulutlu)
|3-10°C (Yağmurlu)
|İstanbul
|7-11°C (Sağanak)
|6-11°C (Sağanak)
|7-13°C (Sağanak)
|6-11°C (Sağanak)
|İzmir
|6-18°C (Parçalı Bulutlu)
|8-14°C (Sağanak)
|6-16°C (Parçalı Bulutlu)
|6-16°C (Parçalı Bulutlu)
Not: Ankara ve İstanbul'da bayram süresince aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, İzmir'de sağanak yağışın sadece bayramın birinci günü etkili olması öngörülüyor.