BIST 100 endeksi güne yüzde 1,96 yükselişle 12 bin 951 puandan başladı. Gün içinde alımların güç kazanmasıyla birlikte endeks yeniden 13 bin puanın üzerine çıkarak saat 13.00 itibarıyla yüzde 2,96 artışla 13 bin 77,58 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 86,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinin tamamı yükseliş kaydederken, bankacılık endeksi yüzde 4,60, holding endeksi ise yüzde 2,3 değer kazandı. Gün içinde bankacılık hisselerindeki yükselişin yüzde 5’in üzerine çıkması piyasadaki iyimserliği güçlendirdi. En fazla değer kazanan sektör ise yüzde 7,15 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul’da dün satış ağırlıklı bir seyir izlenmiş, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,71 düşüşle 12 bin 702 puandan tamamlamıştı.

Piyasalardaki yükselişte küresel gelişmeler de etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yaşanan savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları sonrası petrol fiyatlarının gerilemesi ve risk iştahının artması küresel borsalara alım getirdi. Borsa İstanbul da bu pozitif atmosferden destek buldu.

Öte yandan yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi ocak ayında aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda ise yüzde 1,8 geriledi.

Analistler günün geri kalanında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin ve ABD’de açıklanacak ikinci el konut satış verilerinin piyasalar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 13 bin 200 ve 13 bin 300 puan seviyeleri direnç, 13 bin ve 12 bin 900 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.