Artvin’e çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Tekin, okulları ziyaret ettikten sonra Valilik’te düzenlenen Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Ramazan ayı etkinlikleri ve gündemdeki laiklik tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Ramazan ile ilgili etkinliklerimiz kamuoyunda farklı mihraklar tarafından farklı şekilde yorumlanıyor. Biz, Anayasamız ve yasal mevzuata uygun şekilde hareket ediyoruz. Ancak 168 kişinin imzaladığı metin, bakanlığımızı zan altında bırakacak ifadeler içeriyor. Bu metinde yer alan bazı yorumlar, eğitim camiamızın ve öğretmenlerimizin emeklerini hiçe sayıyor. Bu nedenle hukuki süreç başlatacağız.”

Bakan Tekin, bildiriyi imzalayanların bazı açıklamalarına da sert tepki gösterdi:

"Anadolu'nun her tarafından küfür ya da hakaret kabul edilen cümleleri kullanıp 'Bence bu küfür değildir' diyebilen Özgür Özel kadar midesi geniş değilim. Metinde yer alan 'Taliban'laşma süreci' ve 'laik hukuk düzenini ortadan kaldırmak' gibi ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Bizim etkinliklerimiz, çocuklarda birlik, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla yapılmaktadır."

Bakan Tekin, ayrıca bildiride kullanılan “gerici azınlık” ifadesini eleştirerek, şunları ekledi:

“‘Gerici azınlık’ tanımı, toplumdan kopuk ve geçmiş yılların Marksist sosyalist anlayışına sahip kişiler için kullanılabilir. Ancak biz, Anadolu’nun her köşesinde yaşayan ve halkla iç içe olan bir bakanlık olarak bu tür tabirleri doğru bulmuyoruz. Bildiride yer alan tek doğru ifade, ‘Laikliği savunmak suç değildir’ cümlesidir.”

Bakan Tekin, konuşmasının sonunda bildiriyi imzalayanlar hakkında yasal süreç başlatacaklarını vurguladı.