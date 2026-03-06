AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ekipler, kriko ve levye kullanarak tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarını kontrollü bir şekilde düşürdü. Yol ve çevrede herhangi bir risk oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Operasyon sayesinde bölgede ulaşım güvenliği sağlandı.

Endüstriyel dağcı Soner Özçelik, operasyonun tecrübe ve dikkat gerektirdiğini vurgulayarak, “Erişimi zor bölgelerde iplerle çalışıyoruz. Düşme riski olan taşları güvenli bir şekilde düşürerek tehlikeyi ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Metrelerce yüksekliğe tırmanarak zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, hem yol güvenliğini sağlıyor hem de olası kazaların önüne geçiyor.