HOPAPORT Tank Terminali İskelesine demirleyen ve yaklaşık 37.305 tonluk DWT kapasitesine sahip olan M/T Milano gemisinin tahliye süreci yüksek teknik kapasite gerektiren bir çalışma oldu.

HOPAPORT, Hopa Limanı, bu büyüklükteki bir geminin emniyetli ve güvenli bir şekilde iskeleye yanaşma, tahliye ve kalkış manevra ve operasyonlarını başarıyla yaparak Doğu Karadeniz'in değil, Kafkasya ve Orta Asya hattının da en stratejik ticaret kapısı olduğunu bir kez daha gösterdi..

Bu "dev" operasyon; limanın derinliği, teknik altyapısı ve uzman personelinin olanakları gözler önüne sererken, Hopa Limanı'nın uluslararası deniz ticaretindeki kritik rolünü de perçinlemiştir.