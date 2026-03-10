Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Luxera GYO), Borsa İstanbul’da çalan ilk gongla sermaye piyasalarına adım attı. Tera Yatırım liderliğinde 2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 10 Mart 2026 itibarıyla, LXGYO koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Luxera GYO’nun gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemal Süleyman, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Doğaner, Yönetim Kurulu Üyesi M.Emin Oran, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erdoğan, Genel Müdür Münir Köndel, Mali İşler Direktörü İnal Dinçer ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün, Luxera GYO çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Konut ve ticari alan projeleri projeleri geliştirmeye odaklanmış olan değerli şirketimiz, portföyünü istikrarlı bir şekilde genişletmeye devam ederken, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek ve bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak yeni bir büyüme dönemine adım atmıştır. Böylece daha kurumsal bir yapıya ve daha güçlü bir finansal zemine kavuşmuştur. Halka arzdan elde ettiği gelirle yeni projelerini hayata geçirmeye devam edecektir. Bu stratejik karardan dolayı Şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu nedenle, halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bu halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Luxera GYO’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Güçlü ve dengeli bir büyüme modeli

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzın Luxera GYO için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “11 yıl önce büyük bir inançla başlattığımız yolculuğumuzu, 2024’te tamamladığımız GYO dönüşüm süreciyle daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıdık. Bugün ise yılların emeğini, birikimini ve tecrübesini sermaye piyasalarıyla buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Luxera GYO’nun kurulduğu günden bu yana İstanbul’un merkezi ve gelişen lokasyonlarında nitelikli konut ve ticari gayrimenkul projeleri geliştirdiğini söyleyen Taş, “Her bir projemizi bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını gözeterek planladık; yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer üretmeyi temel hedef olarak benimsedik. Bugün 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğümüzle, güçlü ve dengeli bir büyüme modelini kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Varış değil, başlangıç noktası”

Sermaye piyasalarındaki bu ilk günü, bir varış noktası değil, güçlü bir başlangıç olarak gördüklerini ifade eden Taş, şunları söyledi:

“Biz halka arzımızın, finansal bir adımın ötesinde; yatırımcılarımızla kuracağımız uzun vadeli, güçlü ve güvene dayalı bir ortaklığın temeli olacağına inanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin büyük kısmını yeni ve mevcut projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Böylece şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken hem yatırımcılarımız hem de Luxera GYO’dan ev alanlar için değer yaratmak istiyoruz. Bize inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

“Dinamik bir GYO”

Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün de güçlü bir geçmişe sahip olan Luxera GYO’nun her seviyede aktif projesi bulunan ve yeni işler geliştiren, dinamik bir GYO olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın güncel beklenti anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de hane halkının yüzde 30’unun yatırım olarak ev, dükkan, arsa gibi varlıkları almayı tercih ettiklerini kaydeden Gün, “Anket sonuçlarında gayrimenkulün en çok tercih edilen ikinci varlık sınıfı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizdeki konut sahiplik oranı yüzde 57 iken Avrupa Birliği’nde bu oranın yüzde 70’lerde olduğu bilinmektedir. Böylesi bir talebin ve potansiyelin olduğu ülkemizde, İstanbul’un en hızlı büyüyen bölgelerinde yer alan 11 projesi, 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğü, uluslararası satış ve yatırım tecrübesi ile Luxera GYO, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için önemli bir fırsat sunmaktadır” dedi. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmesiyle birlikte, farklı tasarruf seviyelerine sahip yatırımcıların, bu kurumsal yapıya esnek biçimde yatırım yapma imkânına kavuşacaklarını vurgulayan Gün “Bu sayede yatırımcılar, Luxera GYO’nun sunduğu değer potansiyeline, sermaye piyasalarının sağladığı likidite avantajıyla ulaşma imkânı bulacaklar” diye konuştu. Gün, Luxera GYO’nun halka arzına 7,1 kat talep gösteren 910 bin 128 yatırımcıya teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.