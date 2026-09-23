Kadınlar Voleybol 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, Akhisargücü'nün başarılı liberosu Zeynep Naz Albayrak'ı kadrosuna kattı. Savunma hattını güçlendiren Albayrak, düzenlenen imza töreniyle kendisini Yunusemre Belediyespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yunusemre Belediyespor, Kadınlar Voleybol 2. Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendiren Manisa temsilcisi, Akhisargücü formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken libero Zeynep Naz Albayrak'ı transfer etti.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yönetici Berkant Kayıkçı ve Başantrenör Seda Çarıkçı katıldı.

Kanik: 'Önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz'

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, transferin kulübe ve oyuncuya hayırlı olmasını dileyerek, 'Kulüp olarak her branşımızda olduğu gibi kadın voleybolunda da sürdürülebilir ve sağlam bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Karakteri, mücadele gücü ve oyun disipliniyle katkı sağlayacağına inandığımız Zeynep Naz'ı kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisinin yeni sezonda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyorum' dedi.

Albayrak: 'Güzel bir sezon geçirmek istiyorum'

Yeni takımına katıldığı için mutlu olduğunu belirten Zeynep Naz Albayrak ise Yunusemre Belediyespor'un hedeflerine katkı sunmak istediğini söyledi. Albayrak, 'Yunusemre Belediyespor gibi hedefleri olan bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir sezon geçirmek, sahada mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koymak istiyorum. Bana güvenen yönetimimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Zeynep Naz Albayrak'ın transferiyle Yunusemre Belediyespor'un yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirdiği bildirildi.