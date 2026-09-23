UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında Türkiye ile Fransa arasında oynanacak müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında A Milli Takım, 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer yapacak. Florian Badstübner ise dördüncü hakem olacak.

Türkiye - Fransa maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine Almanya'dan Christian Dingert oturacak. Johann Pfeifer de AVAR'da görev yapacak.