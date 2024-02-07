Altın fiyatları, ABD merkez bankasının para politikasını ne zaman gevşetmeye başlayabileceği konusunda daha fazla ipucu verebilecek Federal Reserve yetkililerinin hafta boyunca yapacağı konuşmalar öncesinde çarşamba günü dar bir aralıkta dalgalandı.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 33 Dolar'dan, Gram altın 1.996 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 368 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 854 TL'den, Gümüş ise 21,98 TL'den fiyatlanmıştı.

Güne 2 bin 35 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 33 Dolar'dan, 2 bin 1 TL'den başlayan Gram altın 2 bin TL'den, 3 bin 368 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 368 TL'den, 13 bin 854 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 854 TL'den, 22 TL'den başlayan Gümüş ise 21,91 TL'den fiyatlanıyor.

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi.

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten yaptığı açıklamada "FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli" dedi.

"FED’in faiz indirimlerine Mart ayı itibarıyla başlama ihtimalinden dolayı Ons altın’da yukarı yönlü ciddi bir hareketlilik başlamıştı" diyen Ökten, "Bu da, gram altındaki zirve seviyelerinin test edilmesini sağlamıştı. FED’in faiz indirimi için takip ettiği önemli datalardan olan Tarım Dışı İstihdam datasının beklentilerin üzerinde gelmesi ve yapılan açıklamaların faiz indirimi için erken olduğu sinyalleri, ons altında baskıya sebep oldu ve bizde de gram altının 2 bin seviyelerinin altına inmesine sebep oldu. Burada FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli olacaktır. Piyasalarda bu sene faiz indirimlerinin olması, kısa vadeli olarak altını baskılasa da, ilerleyen aylarda tekrar yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir" ifadelerini kullandı.

Gram altın ne kadar olur?

"Gram altında takip edilecek olan seviyeler, daha önce test ettiğimiz 2050 seviyesi ve (ons altının yukarı yönlü hareketi ile birlikte( 2250 ve 2500 hedef seviyeleri olarak görünmektedir."

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TCMB’nin başkan değişikliğinin ardından yabancı kurumlardan hızlı gelen raporlar, ekonomik programdan vazgeçilmeyeceğine yönelik mesajlar ve normalleşme adına atılan zorunlu karşılıklara faiz ödemesi adımları endekse olumlu yansıdı. Gün içerisinde Borsa İstanbul’da kar realizasyonları görsek bile satışların karşılanması ve hacimlerdeki artışı olumlu karşılıyoruz. Endekste, kısa vadede 8800 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 8900 ve 9000 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8700 destek seviyesi izlenebilir. Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin ciddi bir şekilde törpülenmesiyle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yükselişleri takip ettik. Bu tabloda altın baskı altında kalırken dolar kurundaki ılımlı yükseliş devam etti. Gram altında ise 1980 TL seviyesi test edildikten sonra bir toparlanma süreci içerisinde. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece tekrar 2032 TL ve 2100 TL dirençleri hedeflenebilir. Düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 1973 TL destek seviyesini takip edeceğiz."