Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu.

Sınavda elde ettiği üstün başarıyla Türkiye birincisi olan ve daha önce İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyleyen Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.