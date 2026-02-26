Doğanlar Holding, üniversite–sektör iş birliğini güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmak amacıyla Beykoz Üniversitesi ile protokol imzaladı. Uygulama temelli ve sektörle entegre eğitim vizyonuyla öne çıkan Beykoz Üniversitesi’nin Markalı Dersler modeli, bu iş birliğiyle birlikte iş dünyası deneyimini akademik içerikle daha güçlü biçimde buluşturmayı hedefliyor. Protokol, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile Beykoz Üniversitesi Rektörü Burak Küntay tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında Doğanlar Holding yöneticileri ve alan uzmanları, üniversitenin Markalı Dersler modeli çerçevesinde ders süreçlerine doğrudan entegre olacak. Öğrenciler; kurumsal yönetim anlayışı, yatırım perspektifi, büyüme stratejileri ve girişimcilik kültürünü gerçek iş örnekleri üzerinden analiz etme fırsatı bulacak.

İş birliğinin ilk adımı olarak gerçekleştirilen “Doğanlar Holding ile Girişimcilik ve Start-Up Yönetimi” başlıklı Markalı Dersin ilk oturumu Davut Doğan tarafından verildi. Derste; girişimcilik kültürü, start-up yönetiminde stratejik karar alma süreçleri, ölçeklenme dinamikleri ve sürdürülebilir büyüme perspektifi ele alındı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Nitelikli insan kaynağı, sürdürülebilir büyümenin en temel unsurudur. Gençlerimizin henüz öğrenciyken sektörün gerçek dinamiklerini tanımaları, girişimcilik bakış açısı kazanmaları ve stratejik düşünme yetkinliklerini geliştirmeleri büyük önem taşıyor. Eğitime katkı sunmayı, ülkemizin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Üniversitelerle kurduğumuz bu tür iş birliklerini, yalnızca bilgi paylaşımı değil; geleceğin iş dünyasını birlikte inşa etme sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz.”

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ise iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

“Yükseköğretimde kalıcı değer, akademik bilgi ile sektör deneyiminin aynı öğrenme ortamında buluşmasıyla ortaya çıkar. Doğanlar Holding’in Markalı Dersler modelimize katkısı, öğrencilerimizin girişimcilik ve stratejik yönetim alanlarında gerçek iş dünyası perspektifi kazanmaları açısından son derece kıymetlidir.”