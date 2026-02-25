Açıklamada, ön araştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetlerin dikkate alındığı vurgulanarak, bazı okulların belirlediği fiyatların yüksek olduğu ve bu ürünlerin yalnızca okul tarafından belirlenen satış noktalarından alınmasının zorunlu tutulduğu iddialarının değerlendirildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamına, Türkiye genelinde yaygın olan Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi 19 özel okul giriyor. RK, ön araştırma sonuçlarının ardından fiyat artışlarının rekabeti engelleyip engellemediğini tespit etmeyi amaçlıyor.