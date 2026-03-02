Programda konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatın milli ve manevi değerler çerçevesinde yeniden şekillendirildiğini belirterek, “Çocuklarımız kendi çocuklarına öğretecek kadar öğrensinler, milli ve manevi değerlerimize sahip çıksınlar diye uğraşıyoruz” dedi.

Bakan Tekin’e programda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu eşlik etti. Meydanda kurulan Ramazan çadırını ziyaret eden Tekin, vatandaşlarla selamlaştı ve stantları gezdi.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değer odaklı müfredat”

Konuşmasında son dönemdeki bölgesel gelişmelere de değinen Tekin, özellikle Orta Doğu’daki çatışmalar üzerinden “millet olma şuuru” vurgusu yaptı. Türkiye’nin güçlü bir liderliğe sahip olduğunu ifade eden Tekin, eğitim politikalarının da bu bilinç doğrultusunda şekillendiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatın yeniden düzenlendiğini kaydeden Tekin, çocukların sadece akademik değil; kültürel ve ahlaki değerler bakımından da donanımlı yetişmesini hedeflediklerini belirtti.

“Okullarda geleneksel oyunları yeniden başlattık”

Göreve başladığı dönemde okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının yeniden oynanması için çalışma başlattıklarını aktaran Tekin, oyun kültürünün toplumsal değerlerin aktarımında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Çocukların elektronik ortamlar yerine okul bahçelerinde geleneksel oyunlarla sosyalleşmesini istediklerini ifade eden Tekin, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olaylara karşı da okullarda tematik farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda:

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından okullarda bir dakikalık saygı duruşu yapıldığını,

Eğitim öğretim yılının “Çanakkale’den Gazze’ye vatan savunması” temasıyla başlatıldığını,

Orman yangınları sonrası doğa bilinci temalı çalışmalar yürütüldüğünü,

Şubat ayında ise Türk bayrağına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini belirtti. Gerçek dışı içerikler çocukları tehdit ediyor İçeriği Görüntüle

Göksu: “Rahatsız olanlar rahatsız olmaya devam etsin”

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise Ramazan ayının Esenler’de büyük bir coşkuyla yaşandığını söyledi.

Ramazan etkinliklerinin şehir genelinde yoğun katılımla sürdüğünü belirten Göksu, “Çocuklarımızın ‘Hu’ demesinden, Ramazan ruhunu yaşamasından rahatsız olanlar rahatsız olmaya devam etsin. Biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Program, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.