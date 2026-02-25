Bakan Tekin, Meclis’teki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, eleştiriler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destek açıklamalarıyla ilgili olarak, “Anayasamız ve Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden faydalanması, fırsat eşitliği ve milli birlik ilkeleri doğrultusunda eğitim programları hazırlamak görevimizdir. Kamu kurumları ve siyasi partiler de bu sürece sahip çıkıyor. Dün Sayın Bahçeli’ye de şükranlarımı sunuyorum; devlet adamına yakışır bir ciddiyetle milli birlik ve beraberlik sürecine destek verdi” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 168 kişinin imzaladığı “Laiklikte Birlikteliği Savunuyoruz” bildirisiyle ilgili açılan dava hakkında ise şunları söyledi:

“Türkiye’de kimsenin Anayasa ve hukuk kurallarını yorumlama tekeli yok. Bu etkinliklere katılan çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize yönelik ‘gerici azgın azınlık’ gibi ifadeler hakarettir. Etkinliklere katılanların haklarını korumak için yargıya başvurduk. Kimin gerici, kimin yobaz olduğunu hukuk belirleyecek. 168 kişi, yüzde 99’u Müslüman olan bir kitlenin inanç ve ibadetlerini kendi perspektiflerinden azınlık statüsüne sokuyor; bu hakareti yapanlar hakkında yargıya başvurmamız gerekiyordu.”