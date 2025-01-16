DİBS ve ÖST İşlemleri Artış Gösterdi

Yabancıların DİBS işlemlerinde dikkat çeken hareketlilik yaşandı:

DİBS (Kesin Alım): Net 460,5 milyon dolar alım.

Net 460,5 milyon dolar alım. DİBS (Ters Repo): Net 342,6 milyon dolar satış.

Net 342,6 milyon dolar satış. DİBS (Teminat): Net 2 milyar 30,1 milyon dolar alım.

Net 2 milyar 30,1 milyon dolar alım. DİBS (Ödünç): Herhangi bir işlem gerçekleşmedi.

Ayrıca, genel yönetim dışındaki sektörlerin ihraç ettiği senetlerde 442,5 milyon dolarlık işlem kaydedildi.

Hisse Senedi Stoklarının Piyasa Değeri 33,57 Milyar Dolar

10 Ocak haftası itibarıyla yabancı yatırımcıların elindeki varlıkların piyasa değerleri şöyle şekillendi:

Hisse Senedi Stokları: 33 milyar 569,3 milyon dolar.

33 milyar 569,3 milyon dolar. DİBS (Kesin Alım): 18 milyar 603,7 milyon dolar.

18 milyar 603,7 milyon dolar. DİBS (Ters Repo): 1 milyar 524,8 milyon dolar.

1 milyar 524,8 milyon dolar. DİBS (Teminat): 9 milyar 539,8 milyon dolar.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği bu yüksek hacimli satış, dikkat çekerken, DİBS ve şirket borçlanma senetlerine yönelmeleri, yatırım stratejilerindeki farklılaşmayı ortaya koyuyor.