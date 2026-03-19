Görüşmelerde, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından yürütüldüğü öne sürülen eylemlerin bölgedeki istikrarı tehdit ettiği ifade edildi. Arakçi’nin, bu gelişmelere karşı bölge ülkelerinin koordineli ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

İran tarafı, söz konusu eylemlerin gerilimi bilinçli şekilde artırmayı hedeflediğini savunurken, ülkenin egemenliği ve ulusal güvenliğini korumak adına gerekli tüm adımların atılacağı mesajını verdi.

Diplomatik temasların, Orta Doğu’daki son gelişmelerin ardından hız kazandığı değerlendirilirken, İran’ın bölgesel iş birliği çağrısının nasıl karşılık bulacağı merak konusu oldu.