Kulüpten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2025 – 30 Kasım 2025 dönemine ait mali tabloların kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek, toplam borç hesaplamasına ilişkin detaylar da aktarıldı. Buna göre kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden; 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ve nakit çıkışı gerektirmeyen 1,1 milyar TL ile ilişkili taraf işlemlerinin netleştirilmesi sonrasında kulübün net borcu 4,079 milyar TL olarak hesaplandı.

Açıklamada, söz konusu verilerin kulübün finansal yapısının daha şeffaf şekilde değerlendirilmesi amacıyla paylaşıldığı vurgulandı.