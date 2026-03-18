Buna göre, DİA Yazılım Sanayi Ticaret AŞ’nin kontrolü, hâlihazırda Turkish Private Equity Fund III ve dolaylı olarak H&F Corporate Investors IX, Ltd. ortak kontrolünde bulunan Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınacak. Söz konusu işleme izin verildi.

İlaç sektöründe ise Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının belirli bir oranının ve tek kontrolünün, Fareva S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Enerji ve lojistik alanında gerçekleşen bir diğer işlemde, Terminal Investment Limited Sarl, Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi’ne ait Socar Aliağa Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi hisselerinin yüzde 50’sini devralacak. Bu işleme de izin verildi.

Öte yandan, enerji sektöründe faaliyet gösteren Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün, Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından devralınmasına da onay çıktı. Şirket hâlihazırda Nevzat Taşkın kontrolünde bulunurken, işlem sonrası Orhun Kartal kontrolündeki yapı ile ortak yönetime geçecek.