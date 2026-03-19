Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçeleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan AKOM da İstanbul için dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı. Buna göre kentte önümüzdeki bir hafta boyunca güneş yüzünü pek göstermeyecek. Ramazan Bayramı’nı da kapsayan süreçte gökyüzünün çoğunlukla kapalı olması, aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.

Kuzey yönlü rüzgarların zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ise 10 derecenin altında seyrederek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.