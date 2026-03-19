Yarı resmi ISNA tarafından aktarılan bilgilere göre, hazırlanan taslak; gemi trafiğinin düzenlenmesi, enerji taşımacılığı ve gıda güvenliğinin korunması amacıyla Hürmüz Boğazı’nın “güvenli bir hat” olarak işletilmesini hedefliyor. Bu kapsamda boğazdan geçen ülkelerin İran’a belirli bir ücret ya da vergi ödemesi planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İranlı yetkililer, boğaz için “yeni bir sistem” kurulacağını belirterek düzenlemenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik boyutu taşıdığına dikkat çekti.

Öte yandan, son dönemde ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimler, bölgedeki tansiyonu artırmış durumda. İran, bu süreçte Hürmüz Boğazı’nı söz konusu ülkelere ve müttefiklerine bağlı gemilere zaman zaman kapatma yönünde adımlar atarken, yeni ücretlendirme planı küresel ticaret açısından da yakından izleniyor.

Uzmanlara göre, söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, dünya petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz hattında maliyetler artabilir ve enerji piyasalarında yeni dalgalanmalar görülebilir.