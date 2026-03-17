Açıklamada, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda 2025 yılı için 1,22 milyar TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi. Söz konusu zararın geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesi planlanıyor.

Buna karşın şirket, geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere toplam 1 milyar 328 milyon 145 bin TL brüt tutarında nakit kâr payı dağıtımı yapılmasını teklif etti.

Öte yandan, vergi mevzuatına göre tutulan yasal kayıtlarda ise 2025 yılı için 3,63 milyar TL net dönem kârı oluştuğu ifade edildi. Bu kapsamda, aynı tutarda temettü dağıtımı yapılması ve kalan kısmın olağanüstü yedeklere aktarılması kararlaştırıldı.

Şirket ayrıca, dağıtılacak kâr payı üzerinden gerekli vergi kesintilerinin yapılacağını duyurdu. Kâr payı dağıtımının 4 Mayıs 2026 tarihinde başlaması öngörülürken, söz konusu teklif genel kurulun onayına sunulacak.