Bugün ve yarın yapılacak yarım gün seans işlemlerinin takası birlikte gerçekleştirilecek. Takas dönüşümü ise bayram sonrası, 24 Mart Salı günü yapılacak.

Sektörel Hareketler

Sektörel bazda pozitif ayrışma bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) temalarında öne çıkıyor. Buna karşın ulaştırma ve iletişim sektörlerinde zayıf bir görünüm hakim. Sanayi tarafında ise genel olarak sakin bir seyir gözlenirken, alt sektörlerde savunma, enerji ve demir-çelik sektörleri daha iyi bir performans sergiliyor.

Hisse Bazlı Performans

Endekse pozitif katkıda bulunan hisseler arasında ASELS, ASTOR ve MAVI öne çıkarken; negatif etkide KLRHO, BIMAS ve TCELL dikkat çekiyor. Para girişlerinde ise ASELS, TUPRS ve IEYHO ilk üç sırada yer alıyor.

Küresel Gelişmeler ve Riskler

Endeksin genel seyri üzerinde küresel gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve Brent petrol fiyatlamaları yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Bugün açıklanacak Fed faiz kararı ve Başkan Powell’ın yapacağı değerlendirmeler de küresel hisse senedi piyasaları üzerinde belirleyici olacak.

BIST’in bayram öncesi bu dengeli görünümü, yatırımcıların temkinli yaklaşımıyla birleşiyor ve piyasada hacimlerin düşük seyretmesine neden oluyor.