Sektörel bazda Bankacılık Endeksi %1,15 gerilerken, Sınai Endeksi %0,76 düşüş gösterdi. Günün en zayıf performansını sergileyen endeks Madencilik Endeksi oldu ve %4,78 değer kaybetti. Buna karşın Teknoloji Endeksi, %1,80 artışla üst üste ikinci günde en güçlü performansını sürdürdü. VİOP Nisan vadeli endeks kontratı ise akşam seansında %0,51 geriledi.

Orta Doğu’da süren çatışmalar ve İran ile ABD-İsrail arasındaki enerji tesislerine yönelik saldırılar, bölgesel enerji krizine işaret ediyor. Brent petrol fiyatı 108 doların üzerine çıkarak enerji piyasasında belirsizliği artırdı.

Küresel piyasalarda da satış baskısı hissedildi. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %1,63, S&P 500 %1,36 ve Nasdaq Endeksi %1,46 değer kaybetti. Avrupa’da ise DAX Endeksi %0,96, Euro Stoxx 50 Endeksi %0,54 düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci FOMC toplantısında politika faizini %3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Powell, Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu belirterek, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu artırabileceğini ancak etkinin kapsamını değerlendirmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Bu sabah Asya piyasaları negatif, vadeli piyasalarda ABD ve Avrupa endeksleri sınırlı düşüşle işlem görüyor. Günün makro veri takviminde yurt içinde Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

Ramazan Bayramı arefesi nedeniyle Borsa İstanbul’da bugün yarım gün işlem yapılacak. Analistler, BIST 100’ün güne satıcılı başlayacağını ve gün boyunca dalgalı bir seyir izleyebileceğini öngörüyor.