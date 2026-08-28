Mercedes-Benz Türk, Ar-Ge alanındaki güçlü mühendislik birikimini ve yenilikçi yaklaşımını deneyimli kadrolarıyla geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Mercedes-Benz Türk bünyesinde uzun yıllara dayanan Ar-Ge deneyimine sahip Sertan Şahin, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Kamyon Ar-Ge Direktörlüğü görevini devraldı. Sertan Şahin, otobüs ve kamyon Ar-Ge organizasyonlarında üstlendiği farklı liderlik rollerinin ardından Kamyon Ar-Ge Direktörü olarak yeni görevine atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan, aynı alanda Almanya’da yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sertan Şahin, kariyerine 2005 yılında Almanya'da Motor Kontrol Ünitesi Geliştirme alanında Sistem Mühendisi olarak başladı. Daha sonra 2012 yılında Mercedes-Benz Türk bünyesine katılan Şahin, sırasıyla Otobüs Ar-Ge Kablo Demeti ve Enerji Yönetimi Grup Müdürü, Otobüs Ar-Ge Diyagnoz ve Kablo Demeti Grup Müdürü, Otobüs Ar-Ge Bağlantılı Araçlar, Uygulamalar ve Veri Analizi Grup Müdürü olarak görev yaptı. Sertan Şahin, son olarak yürüttüğü Kamyon Ar-Ge Mekatronik Direktörlüğü görevine ilave olarak 1 Ağustos 2026 itibarıyla ise Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge Direktörü olarak atandı.